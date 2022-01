Da Connors a Zverev: cresce il partito pro Novak Djokovic

Il caso di Novak Djokovic sta facendo discutere tutto il mondo. Nella giornata di lunedi verrà deciso ufficialmente se il numero uno al mondo potrà prendere parte agli Australian Open, il primo e tanto atteso torneo del Grande Slam dell'anno.

Tra gli addetti ai lavori ed i tennisti, oltre naturalmente ai fan di tennis, ci sono ovviamente chi si è schierato a favore e chi invece è contro la presenza del numero uno al mondo. Tra questi non è passata inosservata la reazione di alcuni campioni del presente e del passato nel mondo del tennis, in particolare il tedesco Alexander Zverev e l'ex campione di tennis americano Jimmy Connors.

Il tennista tedesco, al termine dell'Atp Cup che ha visto la sua Germania eliminata, ha parlato anche della vicenda relativa al numero uno al mondo (i due sono in ottimi rapporti).

Ecco le sue parole: "Non dirò mai una parola negativa su Novak Djokovic. Sinceramente penso che sarebbe bello averlo qui agli Australian Open, non dimentichiamo che altri cinque tennisti hanno ottenuto la stessa esenzione, anche se a dire il vero non conosciamo i loro nomi"

Oltre a Zverev anche Connors, ex leggenda di questo sport, è intervenuto mediante un post sui social per prendere le difese del campione balcanico. L'ex Tennista si è schierato apertamente a favore di Nole ed ha affermato che se il serbo risulta negativo ai test per il Covid deve essere presente agli Australian Open.

Ecco il suo messaggio su Twitter: "Ok, è vero abbiamo tutti una scelta. Anche il Covid e non si può rovinare gli Australian Open privando il torneo del miglior tennista al mondo. Se risulta negativo deve giocare, ha vinto 9 volte gli Australian Open ed ha sempre rispettato tutto e tutti restando fedele alla storia del torneo" Ora occorre solo attendere e solo poi sapremo cosa accadrà al futuro del numero uno al mondo.