Daniil Medvedev si esprime sulla situazione di Novak Djokovic

Anche Daniil Medvedev è stato chiamato a commentare la difficile situazione di Novak Djokovic. Il tennista serbo è fermo in hotel 'per immigrati' a Carlton, a causa di un richiesta di visto errata, ed è in attesa di sapere l’esito del ricorso proposto dal suo ufficio legale in merito a tale situazione.

Molti tennisti stanno commentando in queste ore gli eventi che riguardano il loro collega, compreso il numero 2 al mondo, Daniil Medvedev. Il tennista russo è uno dei protagonisti di questa edizione dell’ATP Cup, che si disputa attualmente a Sydney.

Grazie alla vittoria del match di singolare contro Matteo Berrettini e del match di doppio, disputato in coppia con Safiullin, contro la coppia Berrettini-Sinner, Medvedev ha trascinato la sua Nazione alle semifinali, dove affronterà il Canada di Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.

Nella conferenza stampa dopo i due match disputati, la stampa non ha esitato a chiedergli cosa ne pensa delle condizioni in cui si trova Novak Djokovic: "Se Djokovic avesse un'esenzione giusta, dovrebbe giocare in Australia", ha dichiarato Medvedev.

Medvedev commenta la situazione in cui si trova Novak Djokovic

Nella conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Italia in ATP Cup, Daniil Medvedev ha commentato la situazione di Novak Djokovic: "La mia opinione su questo caso è abbastanza semplice.

Ci sono regole e ci sono deroghe a quelle regole. Non so esattamente cosa sia successo sui giornali, lo so come tutti quelli che due giorni fa hanno pubblicato di avere un'esenzione. Probabilmente è per questo che è andato all'aeroporto e suppongo che qualche ruolo sarebbe sbagliato, non so se è stato il primo ministro australiano ad essere coinvolto a pieno nel caso, se è stato il ministro di Victoria o Craig Tiley, non so perché non sono nella situazione”.

Il tennista russo, però, non si è voluto sbilanciare, non conoscendo appieno la situazione di Djokovic: “È difficile per me aggiungere altro. Se Djokovic avesse una giusta esenzione alle regole dovrebbe essere qui; se non ce l'ha non dovrebbe essere qui.

Sembra facile, ma ancora una volta, abbiamo visto che può essere molto complicato nella vita reale, e non conosco tutti i dettagli della storia, quindi è per questo che mi concentro solo su me stesso e sulla mia situazione"

Medvedev ha chiarito anche le modalità con cui ha appreso la notizia dell’esenzione medica e del blocco in aeroporto del numero 1 al mondo: "Io sono di nuova generazione, l'ho visto sul cellulare la mattina quando sono arrivate tutte le notizie.

C'era molta incertezza e infatti non sapevo se alla fine lo avessero cacciato dal Paese o se era ancora qui. Per questo dico che mi è difficile dare un giudizio su tutto questo. Sulla carta, ripeto, è facile: se hai l'esonero, dovresti giocare qui.

Se c'era qualche colpa i giornali e non te l'hanno permesso, beh, a volte può succedere”. Medvedev ha spiegato che il visto è un problema quotidiano per un tennista: “Ho avuto molti problemi con i visti nella mia carriera, una volta non potevo giocare un Challenger in Gran Bretagna e quest'anno gli US Open erano una grande incognita, dal momento che ho non avevo il visto da molto tempo e le ambasciate erano chiuse a causa del COVID.

Ci imbattiamo in problemi e situazioni con diversi paesi, e ora ce l'ha lui; quindi, penso che la cosa migliore sia chiedergli se fa commenti”. Con l’eventuale di assenza di Djokovic, si aprono nuovi scenari per quanto riguarda il prossimo vincitore degli Australian Open e questo Daniil Medvedev lo sa: “Sì, penso che se non gioca toglieremo dal torneo un ragazzo che ha 20 titoli del Grande Slam.

Anche Rafa li ha, sì, ma il resto di noi pensa di non averne così tanti (ride). Ma ancora una volta, penso che da quello che so, la situazione non sia ancora finita. Djokovic può ancora venire e competere agli Australian Open, dipende da come andranno le cose.

Ma sì, quando qualcuno vince un evento nove volte, se non partecipa a quell'evento il quadro si apre un po' Non è un segreto" Lasciando da parte ciò che succede fuori, Medvedev ha parlato anche di ciò che accade sul campo dal tennis: "E' vero che ho già molto tennis su (ride).

Comunque oggi mi sento meglio rispetto ad esempio al primo giorno, il mio corpo si sta abituando al caldo. Prima del terzo set sono andato a cambiarmi, c'è un piccolo spogliatoio vicino alla pista dove c'era meno aria e mi sembrava di essere in montagna, a fare il precampionato.

Non sono condizioni facili, ma il mio corpo sta reagendo molto meglio ora rispetto a quattro giorni fa. Questo è positivo, è un'ottima preparazione per l'Open d'Australia per quanto riguarda lo sforzo fisico”.