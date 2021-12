Henin: "Novak Djokovic ha perso genuinità in alcuni momenti"

Il 2021 ha rappresentato un anno indimenticabile per Novak Djokovic, capace di aggiudicarsi tre dei quattro Slam disputati. Il numero 1 del mondo è arrivato ad un passo dal ‘Calendar Grand Slam’, che avrebbe chiuso qualsiasi dibattito relativo al GOAT.

Oltre ad aver raggiunto Roger Federer e Rafael Nadal a quota 20 Major, il fenomeno serbo ha chiuso la stagione in vetta al ranking ATP per la settima volta nella sua carriera (staccando così il suo idolo Pete Sampras).

Come se ciò non bastasse, il 34enne di Belgrado ha messo in bacheca il suo 37° Masters 1000 superando Nadal in questa speciale classifica. Nella seconda metà di stagione, Daniil Medvedev e Alexander Zverev hanno dimostrato di essersi avvicinati molto al livello di Nole sul cemento.

Il russo lo ha infatti sconfitto nella finale degli US Open, mentre il tedesco si è imposto alle Olimpiadi di Tokyo e alle ATP Finals. In una lunga intervista concessa a Eurosport, la sette volte campionessa Slam Justine Henin ha rivelato che Djokovic farà molta più fatica nel 2022.

L'opinione di Henin su Nole Djokovic

“Sarà molto interessante vedere come andranno le cose il prossimo anno. Daniil Medvedev e Alexander Zverev hanno ormai spiccato il volo. Entrambi vorranno essere protagonisti nel 2022, soprattutto a livello Slam.

Bisognerà vedere come se la caveranno al meglio dei cinque set, ma è evidente che abbiano assunto tutt’altra dimensione. C’è grande attesa per i ritorni di Rafael Nadal e Dominic Thiem, che hanno dovuto fare i conti con gli infortuni nel 2021.

Siamo felici di rivederli in campo” – ha analizzato Henin. “Cosa farà Novak Djokovic? Abbiamo sempre avuto la sensazione che il suo appetito fosse illimitato. Continuerà così? Avrà la stessa voglia di vincere? Io ritengo che non sarà più così dominante.

In ogni caso, credo che non gli venga dato abbastanza credito per tutto ciò che ha realizzato. Non sempre mi piace il modo in cui si comporta, ma capisco le sue ragioni. Il desiderio di farsi voler bene dagli appassionati gli ha fatto perdere genuinità in alcuni momenti” – ha chiosato la belga.