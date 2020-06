Ecco le abitudini alimentari di Djokovic. "Felice della scelta che ho fatto"

Novak Djokovic è stato uno dei personaggi più attivi sui social nel corso degli ultimi mesi. Nella stessa misura anche uno dei più controversi. Basti pensare che si è ritrovato al centro delle polemiche per la posizione sui vaccini o per l'amicizia con il "Guru" Chervin Jafarieh.

Il numero uno del mondo, che grazie al fratello ha potuto continuare ad allenarsi in Spagna, è riapparso in uno degli ultimi episodi di Tennis United in compagnia di alcuni colleghi. Nel settimanale a reti unificate ATP-WTA (condotto da Bethanie Mattek Sands e Vasek Pospisil) ha parlato soprattutto di alimentazione.

E c'è di più. Nel corso della chiacchierata ha confidato di seguire il digiuno intermittente, ma ha provato anche a spiegare quali sono diventate le sue abitudini gluten-free. «Quando mi sveglio, aggiungo un pizzico di limone e delle gocce di argento colloidale all'acqua.

Si tratta di un metodo molto utile per eliminare i batteri. Per colazione preparo spesso dei frullati completamente verdi con spinaci e spirulina. Ovviamente mangio anche molta frutta».

La dieta a base vegetale di Djokovic

«La mia è una dieta a base vegetale [fatta quindi prevalentemente di frutta e verdura enaturalmente povera di grassi] la seguo ormai da circa cinque anni.

Sono cresciuto seguendone una completamente diversa da questa, mangiando carne anche due o tre volte al giorno, ma sono veramente felice della scelta che ho fatto. Sto meglio. E quando invito i miei amici a cena non ho alcun problema a prepare un'insalata» ha spiegato alla fine con un bel sorriso.

In attesa delle "nuove" da parte di ATP e WTA, ricordiamo che il numero uno del mondo ha contribuito alla creazione di un Mini-Tour nei Balcani (con la prima tappa a Belgrado programmata per il 13 giugno) con un roster che comprenderà anche personaggi del calibro di Alexander Zverev, Dominic Thiem e Grigor Dimitrov. Photo Credit: Getty Images