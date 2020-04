Djokovic: "L’Italia è sempre nel mio cuore. Mi sento molto vicino agli italiani"

L’amore di Novak Djokovic per l’Italia e gli italiani inizia probabilmente durante la sua collaborazione con Riccardo Piatti in Liguria. Il campione serbo aveva all’epoca 17 anni e muoveva i primi passi nel mondo dei professionisti, quel mondo che lo porterà poi ad essere uno dei giocatori più forti della storia del tennis.

“Sono contento di venire in Italia. Roma è una seconda casa. Perché ho come la sensazione di essere italiano. Lo vedo: la gente mi guarda con energia positiva, con simpatia, con molto calore. E lo sento sul campo, e nella città con tutta la sua storia” .

Sono queste le parole spesso pronunciate da Djokovic per descrivere il suo rapporto con l’Italia. In una divertentissima diretta Instagram, il 17 volte vincitore di un torneo del Grande Slam ha ancora una volta aperto il cuore per esaltare le tradizioni e la cultura italiana.

“Cosa amo più degli italiani? La mentalità, la cultura, la storia, tutto. È il paese più bello. Amo soprattutto il vostro cuore, uno dei più grandi nel mondo. Mi sento molto vicino alla mentalità degli italiani.

Vi amo” , ha detto in prima battuta a Fabio Fognini. Quando poi è intervenuto Rosario Fiorello, che lo ha voluto ringraziare per aver donato un milione di euro agli ospedali di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, Djokovic ha concluso: “L’Italia è sempre nel mio cuore. Mi sento molto vicino agli italiani”.