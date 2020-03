Novak Djokovic: "Vi dico chi ha il miglior servizio fra i Next Gen"

Novak Djokovic ha nel proprio arsenale una delle migliori risposte al servizio di tutti i tempi. Il fenomeno serbo è in grado di impattare anche i servizi più efficaci e potenti, riuscendo ad ottenere un elevato numero di break nel corso delle sue partite.

Durante una recente intervista, gli è stato chiesto di scegliere il servizio più temibile fra i giocatori inclusi nella cosiddetta Next Gen. Il numero 1 del mondo non ha avuto dubbi: “Scelgo Reilly Opelka, anche se non ho mai giocato contro di lui.

A causa della sua altezza, assomiglia molto a John Isner, quindi ha sicuramente il servizio più temibile fra i giovani. C’è da dire che la maggior parte dei Next Gen sono molto alti e quindi hanno dei servizi estremamente potenti che gli garantiscono punti gratuiti.

READ MORE VINCI AMAZON CON TAB TENNIS

Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov hanno tutti degli ottimi servizi. Non è facile sceglierne uno. Hanno tecniche leggermente diverse fra loro. Stefanos ha servito molte volte sopra i 200 in finale a Dubai, a volte è difficile essere dall’altra parte della rete.

Dal canto mio, so di poter fare affidamento sulla mia risposta”. Nole è in serie positiva da 21 partite consecutive (contando anche le Finals di Coppa Davis) e sarà il grande favorito a Indian Wells e Miami.