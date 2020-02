Djokovic ha ottenuto a Gennaio gli stessi punti di Berrettini nell'intero 2019

L'inizio di stagione di Novak Djokovic è stato davvero incredibile. Il campione serbo è tornato numero uno al mondo totalizzando un numero di punti impressionante nel mese di gennaio. Prima Djokovic ha vinto l'Atp Cup con la sua Serbia trascinando la sua squadra ad una fantastica vittoria e successivamente ha confermato il proprio titolo a Melbourne conquistando il diciassettesimo Slam della sua già straordinaria carriera.

Nel mese di Gennaio Djokovic ha totalizzato 2665 punti Atp: il tennista è a soli 5 punti dai 2670 punti realizzati da Matteo Berrettini nell'intero 2019, numero di punti che hanno consentito al tennista italiano di partecipare alle Atp Finals di Londra.

In questo primo mese Djokovic guida la classifica davanti all'austriaco Dominic Thiem, che, è arrivato in finale all'Australian Open ed ha totalizzato 1265 punti. Djokovic è tornato quindi in vetta alla classifica Atp davanti allo spagnolo Rafael Nadal, uscito ai Quarti di Finale dell'Australian Open e sconfitto appunto dall'austriaco Thiem.

Ecco il tweet che mostra questo dato: