Djokovic, coach Vajda spiega i progressi fatti nel corso della sua carriera

Marian Vajda è stato sicuramente una figura fondamentale nella carriera del campione serbo Novak Djokovic. Intervenuto in un incontro con i media, l'allenatore dell'attuale numero uno al mondo ha parlato di come è cambiato Novak Djokovic nel corso della sua carriera.

Ecco le sue dichiarazioni: "In passato era abbastanza complicato lavorare con Novak, era una persona abbastanza imprevedibile e spesso era troppo emotivo. Rispetto al passato ora è una persona molto più stabile e sa cosa vuole dal suo gioco, inoltre Djokovic ha adesso molta più fiducia in se stesso"

In questo modo Vajda ha spiegato come questo progressi nel corso della sua carriera consentano a Djokovic di migliorare e di essere più coerente con il suo gioco. Con la vittoria a Melbourne Djokovic ha conquistato l'ottavo titolo all'Australian Open ed è il tennista che più volte ha vinto questo titolo; grazie a questa vittoria Djokovic ha confermato il titolo ed è tornato al primo posto del Ranking Atp, superando in classifica lo spagnolo Rafael Nadal.

Con questo successo Djokovic continua inoltre la sfida tra coloro che hanno più successi nei tornei del Grande Slam: in vetta c'è Roger Federer a quota 20, Rafael Nadal a quota 19 ed appunto Novak Djokovic ora a quota 17.