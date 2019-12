Novak Djokovic e Serena Williams sono i migliori tennisti dell'ultimo decennio

Novak Djokovic e Serena Williams sono ufficialmente i migliori tennisti dell’ultimo decennio. Per quanto riguarda il Tour ATP, questa speciale classifica, che tiene conto dei tornei vinti( con un occhio di riguardo a quelli dello Slam) e delle settimane passate in vetta al ranking mondiale, ha visto una lotta titanica tra Djokovic e Rafael Nadal.

Alla fine a spuntarla è stato il campione serbo. Dal 2010 al 2019, Djokovic ha conquistato 15 titoli dello Slam, vinto in totale 61 tornei e trascorso 275 settimane da numero uno del mondo. Cosa più incredibile: Djokovic è riuscito a registrare questi importanti numeri nell’epoca inevitabilmente segnata dal talento di Roger Federer e Nadal.

Il belgradese è inoltre avanti negli scontri diretti con entrambe le leggende del tennis, statistica che non può restare inosservata. L’anno che ha segnato la definitiva consacrazione del fenomeno Djokovic nel mondo del tennis è sicuramente il 2011.

Stagione in cui Djokovic raggiunse per la prima volta la vetta del ranking vincendo tre dei quattro tornei dello Slam. L’altro evento che ha segnato la carriera del serbo è la vittoria ottenuta al Roland Garros nel 2016, lo Slam parigino era l’ultimo grande torneo che Nole non era ancora riuscito a portare a casa.

Quell’emozionante vittoria gli permise anche di essere uno dei pochissimi giocatori nella storia in grado di detenere contemporaneamente tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Il periodo post-vittoria al Roland Garros è stato poi caratterizzato dai problemi fisici e motivazionali che hanno impedito a Djokovic di esprimersi ai suoi soliti livelli.

Ma come ogni grande campione, Nole ha trovato il modo di reagire e di ritrovare il suo spirito da vero combattente. Nel 2018 è tornato infatti a vincere uno Slam, lo ha fatto a Wimbledon, proprio in quel torneo che lo portò per la prima volta a guardare tutti dalla cima più alta del mondo.

Dal 2018 al 2019, Djokovic ha aggiunto alla sua bacheca altre 4 prove Slam, portandosi a quota 16. A prescindere da tutto ciò che accadrà in futuro, una cosa è certa: il nome di Novak Djokovic rimarrà per sempre impresso nella storia del tennis.

Analizzando, invece, i numeri del circuito WTA, Serena Williams è la regina indiscussa. La campionessa americana ha vinto 12 tornei dello Slam negli ultimi 10 anni nonostante i seri problemi fisici affrontati. Serena è diventata una vera e propria icona non solo per i suoi successi sul campo, ma anche per la costante lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione.

L’ultimo grande obiettivo da raggiugnere resta ora il sorpasso su Margaret Smith Court, che guida la classifica delle giocatrici più vincenti nei tornei dello Slam a quota 24 titoli. L’americana è ferma a 23 Major, ma proverà fino all’ultima partita della sua carriera ad eguagliare o sorpassare questo importante record.