Novak Djokovic farà il suo rientro nell’ATP 500 di Tokyo

Il numero uno del mondo Novak Djokovic, che non gioca dal suo incontro di ottavi di finale contro Stan Wawrinka a New York, in cui fu costretto al ritiro per un infortunio alla spalla, parteciperà al Rakuten Japan Open Tennis Championships di Tokyo, evento ATP 500 che avrà inizio la prossima settimana, in cui Nole sarà anche l’unico Top 10 presente in tabellone.

Il serbo si è infatti allenato pochi giorni fa assieme ai connazionali Janko Tipsarevic, Filip Krajinovic e Viktor Trocki nella sua Serbia, segno che ha ripreso la preparazione. Nole parteciperà poi anche al Masters 1000 di Shanghai, dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno e quella prima posizione del ranking sempre più insidiata da Rafael Nadal.

Il margine tra i due in classifica, infatti, si è ridotto oggi a soli 640 punti totali, con lo spagnolo nettamente in vantaggio nella classifica Race annuale, anche se dovrà probabilmente saltare per il secondo anno consecutivo i tornei asiatici per ripresentarsi direttamente a Parigi Bercy.

Djokovic dovrà inoltre difendere ancora 2600 punti da qui alla fine dell’anno, mentre Nadal nessuno. Il serbo è anche in gara per superare il record assoluto di Roger Federer in quanto a settimane totali al numero uno del mondo: lo svizzero è fermo a quota 310, mentre Novak è attualmente a 270, alla pari di Ivan Lendl.