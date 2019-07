Il giudice di sedia della finale svela un aneddoto su Federer vs Djokovic

L’epica finale di Wimbledon vinta da Novak Djokovic al tie-break del quinto set contro Roger Federer è stessa arbitrata dal giudice di sedia argentino Damian Steiner. In un’intervista ad ESPN Argentina, Steiner ha parlato delle emozioni provate durante l’incredibile battaglia durata poco meno di cinque ore.

“È stato qualcosa di veramente storico. Mi è piaciuto tanto arbitrare il match e ho vissuto delle emozioni incredibili. Era un’opportunità che aspettavo da tempo, queste partite sono uniche”.

Steiner, che aveva già diretto la partita delle ATP Finals del 2015 tra Federer e Djokovic, ha poi raccontato un simpatico aneddoto riguardante il campione serbo. Djokovic ha infatti chiesto al 44enne argentino il momento preciso in cui si sarebbe disputato il tie-break del quinto set.

“I dubbi possono sorgere anche ai migliori tennisti del mondo durante una finale del Grande Slam. I giocatori sono concentrati sul campo e possono dimenticare questi dettagli. Ci sono molti giocatori che non conoscono alcune regole di base del nostro regolamento”.

Djokovic tornerà in campo al Masters 1000 di Cincinnati, torneo che ha vinto per la prima volta lo scorso anno in finale proprio contro Federer.