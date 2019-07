Simona Halep: "Vincere altre volte a Wimbledon? Devo chiedere a Djokovic.."

Simona Halep e Novak Djokovic sono stati i protagonisti della notte dei campioni domenica sera a Wimbledon. Nonostante non abbiano ballato insieme per la troppa stanchezza avvertita dal serbo dopo la finale contro Roger Federer, hanno comunque avuto modo di scambiare qualche parola in un'intervista insieme con l'ex numero uno del mondo Todd Woobdridge.

Alla domanda se vincerà altre volte a Wimbledon, la tennista rumena ha risposto: "Lo spero! Devo chiedere a Novak come ha fatto. So che c'è voluto tanto lavoro, è un grande campione quindi complimenti per tutto quello che ha fatto e buona fortuna per nuovi record"

Djokvoci ha così esordito: "Congratulazioni a te Simona. Al tavolo le ho detto che è stato impressionante il modo in cui ha gestito la pressione nella sua prima finale a Wimbledon contro una leggenda come Serena che ha vinto qui molte volte.

Simona ha dimostrato perchè è una grande campionessa e sono sicuro che arriveranno altri successi. Ha tutto: il gioco, lo spirito da combattente, l'esperienza ed è bello che due Paesi piccoli come Romania e Serbia stiano facendo così bene a livello mondiale"

Per entrambi il prossimo torneo sarà la Rogers Cup, che come tutti gli anni dispari si svolgerà a Montreal per i maschietti e a Toronto per le donne.