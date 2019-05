Novak Djokovic elogia Milinkovic-Savic: "Ho tifato per la Lazio"

A margine di un'intervista al Messaggero, Novak Djokovic ha parlato anche di calcio, spendendo nuovamente belle parole per il connazionale Sergej Milinkovic-Savic, autore del gol con cui la Lazio è andata in vantaggio mercoledì nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Sono molto contento per Milinkovic Savic.

Lo seguo e lo tifo, come faccio con tutti i giocatori serbi. E’ forte, è uno dei migliori e si sta affermando" La Lazio ha vinto la sua settima Coppa Italia, un appuntamento che spesso casca in calendario nella settimana degli Internazionali BNL d'Italia: "Durante gli Internazionali di tennis capita sempre la fine di Coppa Italia.

Quindi noi tennisti siamo abituati" Djokovic aveva già visto Milinkovic in azione dal vivo nella finale di Coppa Italia di due anni fa quando ad affrontare la Lazio fu la Juventus e in occasione della quale dichiarò: "Siamo rimasti entusiasti, sarà il nuovo beniamino della Serbia"

Il numero 1 del mondo è sempre molto attento alle gesta degli sportivi più importanti della sua Serbia, così i complimenti sono arrivati per altri due compagni di nazionale di Milinkovic: "Quest’anno Sergej non è stato l’unico, anche Tadic con l’Ajax e Jovic con l’Eintracht Francoforte hanno fatto bene"