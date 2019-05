Djokovic: "Dispiace per Cilic. Thiem? Sta giocando il suo tennis migliore"

In un'intervista Novak Djokovic ha commentato il forfait di Marin Cilic dal loro quarto di finale in programma a Madrid venerdì. "Succede. È brutto non giocare un quarto di finale in un torneo così importante - ha detto il numero uno del mondo -.

C'erano tutti gli elementi per far si che fosse una bella partita. Marin è un top player e un mio ottimo amico e mi ha mandato un messaggio dicendomi che ha avuto un'intossicazione alimentare. Spero quindi che recuperi per Roma.

Per quanto mi riguarda, mi sono riscaldato per la partita, poi ho appreso la notizia, sono tornato in campo, mi sono allenato un'altra ora, ho fatto una bella sudata e sono contento di essere fresco in vista della semifinale di sabato"

Quando rilasciava quest'intervista, la partita tra Dominic Thiem e Roger Federer, vinta dall'austriaco in tre set, non era ancora iniziata. "Probabilmente la vedrò, sarà un gran match. Entrambi sono in ottima forma.

Dominic sta giocando il suo miglior tennis su terra ma ha vinto anche Indian Wells. Cercherò di avere tutta l'energia necessaria per essere al massimo", ha concluso il nativo di Belgrado.