Jim Courier: "Novak Djokovic è impressionante"

L’ex numero 1 del mondo Jim Courier ha elogiato la prestazione di Novak Djokovic contro Rafael Nadal nella finale degli Australian Open. “È impressionante” ha commentato l’americano ai microfoni di Channel Nine.

“È stata una lezione. Questa vittoria è significativa per molte ragioni: gli consente infatti di farsi più vicino non solo a Rafa ma anche a Roger. E poi il modo in cui si sta prendendo cura del proprio corpo, sembra avere molto meno di 31 anni.

Ed infine come gioca, si direbbe proprio che collezionerà altri Major”. Courier pensa che l’intero torneo disputato dal serbo, non soltanto la finale, sia stato straordinario. “Quello che ha fatto in semifinale e in finale, il finale Slam più pulito che gli abbia mai visto fare” ha infatti dichiarato Courier.

“Contro Nadal non ha mai perso il controllo del match. Ha commesso appena nove gratuiti. La sua profondità è stata impressionante. Ha fatto muovere Rafa a proprio piacimento, raramente si vede Nadal dominato in questo modo.

Ha iniziato la partita con un piano tattico elaborato specificatamente per neutralizzare lo stile di gioco di Nadal e l’ha eseguito alla perfezione. Sui tre set, Djokovic ha commesso soltanto nove errori non forzati, a fronte dei 28 di Nadal, ha scagliato 34 vincenti e ha portato a casa l’82% dei punti con la seconda di servizio.

Nel primo set, ha perso appena un punto nei propri turni di battuta! ”.