Djokovic: "Uno con la mia esperienza deve evitare certi passaggi a vuoto"

Nonostante un piccolo passaggio a vuoto nel terzo set, Novak Djokovic ha regolato senza troppi affanni il Next Gen canadese Denis Shapovalov, staccando così il pass per la seconda settimana degli Australian Open 2019.

“Penso di aver giocato abbastanza bene, fatta eccezione per quello stupido passaggio a vuoto a metà del terzo set. Sapevo che Denis sarebbe stato molto aggressivo, ma aveva commesso anche parecchi errori gratuiti nei primi due set.

Ho fatto quello che dovevo, tranne in qualche rara occasione. Uno con la mia esperienza dovrebbe evitare certi cali di concentrazione” – ha dichiarato il numero 1 del mondo in conferenza stampa.

Non sono mancati i complimenti a Shapovalov: “Mi piace molto la sua mentalità, ha una grande sicurezza nei propri mezzi e continua a migliorare sempre di più. Partite come questa lo aiuteranno molto, perché è evidente che gli manchi ancora un pizzico di esperienza.”

A Nole è stato poi domandato se preferisca giocare in sessione diurna o serale: “La verità è che non mi piace giocare di sera, perché considero molto importante dormire bene e riposare. In questo modo, il tuo ritmo biologico rischia invece di essere alterato. Inoltre, bisogna considerare che c’è anche la mia famiglia qui con me.”

Durante il match, il fenomeno serbo è rimasto molto infastidito a causa della scelta di accendere le luci artificiali: “Non ho capito bene questa decisione, visto che c’era ancora così tanta luce naturale. Gli organizzatori mi hanno spiegato che è per esigenze televisive, quindi non credo ci sia molto da fare” – ha chiosato il belgradese smorzando la polemica.

Il 14 volte campione Slam ha analizzato infine la polemica relativa alla direzione dell’ATP: “La mia più grande preoccupazione è filtrare tutte le informazioni attraverso il Consiglio dei giocatori.

Non ci sono buoni o cattivi in questa storia, e il mio lavoro come presidente del Consiglio è quello di interpellare quante più persone possibili” – ha risposto Djokovic, che agli ottavi se la vedrà con il russo Daniil Medvedev.