Novak Djokovic: "Nessuno mi costringe a giocare a tennis"

Non nasconde il suo disappunto Novak Djokovic dopo la sconfitta contro Kyle Edmund per 6-2 3-6 6-3. In conferenza stampa, il serbo ha riconosciuto i meriti dell'avversario: "Kyle è stato migliore nei momenti decisivi, mentre io sono stato un po' sfortunato. 4-3, un paio di cattivi rimbalzi, le linee che ha preso, e il game è andato. Nel game successivo palle nuove e gioca quattro prime di servizio tutte dentro. Il match è andato. In altura se affronti uno che serve bene e tira di dritto come ha fatto lui, devi sfruttare ogni chance possibile. Non l'ho fatto. Ci sono andato molto vicino, ma questo è il tennis".

Nelle ultime settimane tre partite al terzo set tutte perse: contro Thiem, Klizan e ora Edmund. È qualcosa che ti preoccupa? "Ci sono cose che chiaramente non stanno andando bene. Ma devo continuare a lavorare e pregare e sperare che giocherò meglio nei match a lunga distanza. In tornei così grandi contro avversari di qualità, devi fare tu la partita. Ci ho provato ma non ci sono riuscito".

Rispetto a Indian Wells e Miami, questo è un altro Djokovic, ma non di certo il migliore: "Sono deluso per la sconfitta ma posso essere contento per i progressi che ho fatto a livello tennistico", ha ammesso.

Come rimane positivo dopo un'altra dolorosa sconfitta? "Non è la fine del mondo. Gioco a tennis da tanti anni e ho avuto tanto successo. Cerco sempre di ricordarmelo e di essere grato per questo. Allo stesso tempo, nessuno mi sta costringendo a praticare questo sport. Lo faccio perché mi piace e voglio farlo. E sono un privilegiato. È da qui che tiro fuori la mia forza. E finché amo questo sport, continuerò".