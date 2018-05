Novak Djokovic: "Sento conseguenze post operazione, non sono più continuo"

Novak Djokovic è attualmente a Belgrado, Serbia, dove si sta allenando insieme al suo allenatore Marian Vajda per i Masters 1000 di Madrid e Roma. Il numero 12 del mondo ha parlato del momento che sta vivendo in un'intervista a Novosti. Djokovic è reduce dagli ottavi di finale persi contro Dominic Thiem a Monte Carlo e dalla sconfitta all'esordio a Barcellona contro Martin Klizan. Il 12 volte campione Slam ha ammesso di essere ancora indietro a livello fisico e mentale.

È più difficile arrivare al top, rimanerci o tornare dopo una lunga pausa causata da un infortunio? "Quest'ultimo, questo è quello che sto vivendo ora e non è facile - ha ammesso Djokovic -. Nel mio caso, non sono stati solo gli infortuni, ma anche alcuni cambiamenti tecnici nel mio gioco causati da lesioni. Inoltre, ho avuto molti cambiamenti nel mio team, quindi tutto ha influito sul mio gioco".

"Ora mi sento fisicamente bene, non ho dolore a parte qualche flash occasionale come nel terzo set contro Klizan, ma non ho la continuità di una volta. Ci sto provando, ma ovviamente ci sono delle lacune nel mio gioco. Quello che per me prima era una routine ora non funziona e devo prima abituarmi a questo e poi modificare il mio tennis. Non so quando accadrà, mi resta solo da lavorare e spero che né i miei fan né io aspetteremo troppo a lungo".

Com'è stato non giocare tornei e non viaggiare per tanti mesi? "Quantomeno insolito. Ero consapevole che la pazienza era l'unica cura, non dubitavo che sarei tornato, ma non sapevo quando e in quale forma. Ora è chiaro che sono ancora lontano dal mio meglio, ma sono consapevole che per aumentare la qualità del gioco ci vuole tempo. Devo giocare il più possibile. D'altra parte, la pausa forzata mi ha dato più tempo per la famiglia, ho due figli... Il tennis è stato finora al primo posto, ma non tutto. Ci deve essere un equilibrio nella vita. Ho avuto il sostegno di mia moglie e della mia famiglia e sono grato a loro. Sono un uomo felice, sia in campo che fuori.

Beh, in campo meno guardando le ultime partite ma sto cercando di tornare nella situazione pre-infortunio. È una situazione nuova per me perché non sono mai stato infortunato, ma non sono il primo a cui è successo. Anche Rafa Nadal e (Roger) Federer hanno avuto pause lunghe, sono tornati e questo è un esempio che dovrei seguire. Ho fatto anche degli errori, sono tornato prima del dovuto. Il desiderio di giocare era più forte della ragione":

"Ora sento le conseguenze postoperatorie. Non avrei dovuto gareggiare nello swing americano. Non mi sono fatto male alla mano, ma non ero pronto per le partite e ho subito sconfitte che sono il prezzo da pagare nel mio ritorno. È molto importante per me che nelle ultime settimane possa giocare mentalmente libero, senza pensare al gomito".

Parlando del suo rapporto con Federer, su cui è stato gettato fango qualche anno dal papà di Djokovic Srdjan, Nole ha chiarito che "non ho mai avuto problemi con Roger. Sento il massimo rispetto per lui che ha avuto una grande influenza su tutti noi e sul tennis in generale. Con Nadal e Murray c'è un rapporto più stretto probabilmente perché siamo della stessa generazione, siamo cresciuti insieme, mi hanno aiutato ad arrivare fin dove sono arrivato. In ogni caso, non odio nessuno, la parola "odio" non esiste nel mio vocabolario".

Può esserci amicizia tra avversari? "Dovremmo prima definire cos'è l'amicizia... Penso che sia più importante che il rapporto sia fatto di correttezza e rispetto. Giochiamo big match con in palio grandi montepremi nei migliori tornei... per questo non vedo abbastanza spazio per un'amicizia sincera con i più grandi rivali. Credo che sia sufficiente per noi avere una relazione corretta e rispettarci l'un l'altro".