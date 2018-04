Novak Djokovic: "Tante cose positive, voglio essere al top per Parigi"

Novak Djokovic è soddisfatto e sollevato dopo la sconfitta contro Dominic Thiem in tre set. Il serbo era in una situazione oscura dopo Indian Wells e Miami, ora sta tornando a rivedere la luce. "Ci sono tante cose positive da questo torneo - ha ammesso Djokovic -. Tre partite giocate di cui due durate quasi due ore e mezza, oggi tre set contro uno dei migliori giocatori al mondo soprattutto su terra. È stata equilibrata. All'inizio del secondo e del terzo set ho avuto le mie possibilità ma non le ho sfruttato. Lui ha servito bene quando ne aveva bisogno. Ha giocato meglio man mano che proseguiva l'incontro. Avrei voluto giocare diversamente alcuni punti, ma non sono ancora al mio livello. Sto migliorando ogni giorno e ho giocato senza dolore. Il mio coach Marian (Vajda) è tornato nel box e rimarremo insieme fino al termine della stagione sul rosso, poi si vedrà. Quindi tante buone cose".

"Continueremo a lavorare duramente - ha promesso il 12 volte campione Slam -. Probabilmente giocherò uno dei due tornei in programma la prossima settimana (Barcellona o Budapest). Deciderò domani quale sarà. Sento che ho bisogno di partite per guadagnare ancor più fiducia e arrivare al livello desiderato. Voglio essere al massimo al Roland Garros, ma anche fresco per i tornei di Madrid e Roma. Oggi eravamo punto a punto ma alla fine lui è stato migliore".

Stai giocando senza pensare al gomito? "Ci sono ancora alcune tracce, perché ci ho convissuto per due anni e mezzo. Se mi potrà fare male se gioco troppo in modo consecutivo, questo non lo so. Ora sono contento per come stanno le cose, non sento dolore".

Vittoria in due set per 6-3 6-2 invece di Rafael Nadal su Karen Khachanov. "È stato un giorno positivo per me, una buona vittoria per due set a zero contro un avversario difficile - ha riconosciuto lo spagnolo -. Ho fatto meglio di ieri, sia col dritto che nei movimenti. In questo modo sono stato in controllo del punto più volte di ieri contro un giocatore aggressivo, quindi questa è un'ottima notizia".

Prossimo match contro Dominic Thiem: "Sarà un incontro difficile, lui gioca bene su ogni superficie ma soprattutto sulla terra. Colpisce forte la palla, con tanta potenza, e sarà importante anche il servizio".