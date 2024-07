Matteo Berrettini sorride a Kitzbuhel: "Sono state due settimane pazze"

Due settimane importanti per acquisire ulteriore fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. I trionfi conquistati a Gstaad e Kitzbuhel sono sicuramente fondamentali per il morale di Matteo Berrettini, che è tornato a esprimersi a grandi livelli sulla terra battuta in Europa.

Le 10 vittorie consecutive, senza concedere set, hanno consentito al tennista italiano di ottenere due titoli, 500 punti in classifica e da lunedì la 40esima posizione nel ranking Atp.

Le parole di Matteo Berrettini a fine match

Il romano ha sconfitto in due set in finale anche il francese Hugo Gaston.

Ecco la sua analisi ai microfoni di Atp Tour al termine del match: "Sono contento ma anche tanto stanco. Ringrazio tutti per il sostegno, siete stati davvero incredibili. Sono state due settimane davvero pazze: grazie alla mia famiglia, al mio team e congratulazioni anche a te Hugo, mi hai fatto davvero sudare.

Oggi è stata una partita molto dura ma sono felice perché ho giocato bene per tutta la settimana ed è bello chiudere in questo modo con un risultato soddisfacente. Ho cercato di rimanere sempre positivo anche quando ho perso il servizio e sono contento di aver chiuso subito dopo con un altro break, perché nel tennis non si sa mai.

Lui stava colpendo bene e bisognava rimanere concentrati perché poteva accadere di tutto" ha dichiarato, nelle parole riportate da SuperTennis. Il 28enne ha parlato anche durante la cerimonia di premiazione, esprimendo altri apprezzamenti verso il suo avversario: "Mi complimento ancora con Gaston, ha disputato una grande settimana e mostrato un gran tennis, so che ti troverò sempre competitivo nel tour, continua così.

Complimenti anche alla sua squadra, magari giocheremo altre finali". Poi ha aggiunto: Ci abbiamo messo la testa e ce l’abbiamo fatta. Due vittorie in due settimane, ora possiamo anche smettere di allenarci (sorridendo verso il suo angolo).

Come sapete, per me non è stato facile nei mesi scorsi e quindi vi ringrazio ancora tutti per il sostegno. Il pubblico è stato magnifico, ho sentito tanto affetto e supporto ogni giorno in cui giocavo. Siete stati fondamentali: grazie per avermi spinto a questa affermazione".