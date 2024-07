Atp Kitzbuhel - Terzo trofeo dell'anno per Matteo Berrettini: tornerà n°40 da lunedì

10 vittorie, 20 set di fila conquistati senza mai lasciarne uno a tutti gli avversari incrociati. Così, Matteo Berrettini ha trionfato nei tornei Atp 250 di Gstaad e Kitzbuhel in due ravvicinate settimane, portando a casa 500 punti in totale per la classifica mondiale e il terzo titolo della stagione (Marrakech il primo ad aprile).

Un rendimento sempre costante e importante per il tennista romano, che in Austria ha sconfitto in finale anche il francese Hugo Gaston in due parziali abbastanza combattuti. In apertura di gara occasioni minime per entrambi i giocatori al servizio, con il transalpino che ha tenuto duro ed evitato la pressione di 'The Hammer' anche in risposta.

La prima opportunità di break è stata proprio di Gaston, che però non l'ha sfruttata e il set è rimasto così in equilibrio (4-4). L'atleta italiano ha mostrato la sua superiorità specialmente nel momento cruciale: sul 5-5 il francese ha concesso una chance e Matteo ha saputo subito prendersela, servendo poi con successo per il match (7-5).

Un'iniezione di fiducia che ha fatto tanto bene a Berrettini nel secondo parziale, soprattutto per aumentare l'aggressività in risposta ai danni del rivale. Dal 2-2 il 28enne si è reso protagonista di un doppio break, uno addirittura a zero, che ha indirizzato e non poco la sfida fino al 5-2.

Gaston non ha mollato e recuperato uno dei due, prima però di cedere di nuovo la battuta e definitivamente l'incontro (6-3). Una grande soddisfazione per Matteo Berrettini dopo tutti i problemi fisici affrontati in questi ultimi anni.

L'azzurro ha dimostrato di essere tornato al top dal punto di vista fisico, battendo tennisti come Tsitsipas, Auger-Aliassime e Tabilo in queste settimane: due titoli che consentiranno di guardare con estrema fiducia alla tournée americana su cemento.

Intanto, da lunedì, l'italiano tornerà al numero 40 del ranking e può mettere nel mirino uno dei primi 32 posti per essere testa di serie agli Us Open.