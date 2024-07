Nona vittoria consecutiva e seconda finale di fila per un Matteo Berrettini che vuole continuare a raccogliere punti per tornare a occupare quella parte di classifica che gli appartiene. L'italiano, grazie al doppio 6-4 rifilato a Yannick Hanfmann, andrà a caccia del decimo titolo in carriera al torneo ATP 250 di Kitzbühel.

In finale troverà Hugo Gaston. Il francese, dopo la maratona ai quarti contro Sebastian Baez, ha beneficiato del ritiro di Facundo Diaz Acosta dopo 35 minuti e potrà recuperare le energie spese ieri pomeriggio.

Matteo Berrettini, emozionante dedica dopo la vittoria: le sue parole

"Penso di aver giocato una buona partita, ho iniziato davvero bene. Lui rispondeva sempre e ho dovuto sistemare qualcosa al servizio per non perdere i miei turni di battuta.

La svolta è arrivata quando ho iniziato a rispondere meglio e a essere più aggressivo giocando sempre in spinta. Sono davvero felice. Sapevo che sarebbe stato un match complicato, perché a lui piacciono molto queste condizioni di gioco.

Era una semifinale, quindi sono davvero carico in vista della finale di domani" , ha spiegato Berrettini ai microfoni dell'ATP. "Pubblico? È incredibile, ogni giorno mi trasmettono sempre più energia. So che fa caldo, ma spero ne sia valsa la pena per voi.

Mi aiuta molto l'energia del pubblico. Quando perdi un punto importante e qualcuno applaude per supportarti, ti aiuta. Voglio ringraziare tutti" . Berrettini ha poi dedicato un bellissimo pensiero a uno dei suoi migliori amici, che ha perso la nonna due giorni fa.

"Un'ultima cosa: il mio migliore amico che è come un fratello, ha perso sua nonna due giorni fa e mi ha detto di vincere per lei. Ho vinto e, quindi, questo è per te" .