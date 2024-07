A Kitzbuhel è arrivata un'altra importante vittoria per Matteo Berrettini grazie all'ennesima prestazione di personalità. Ancora una volta, il tennista italiano ha risposto presente nei momenti importanti e alzato l'asticella nelle situazioni di maggiore pressione.

Sotto 3-5 nel tie-break del primo set, Berrettini ha collezionato quattro punti consecutivi e si è portato in vantaggio contro Nicolas Moreno De Alboran. Nella seconda frazione di gioco, infine, ha trovato il break nell'ottavo game e chiuso i conti con un convincente turno di battuta.

Per raggiungere la seconda finale di fila dopo quella vinta a Gstaad, Berrettini dovrà superare Yannick Hanfmann.

Matteo Berrettini: "Noi italiani siamo fortunati. Ringrazio tutti i tifosi"

“Sono davvero felice della mia prestazione.

Non avevo mai giocato contro di lui, quindi non sapevo cosa aspettarmi. Penso abbia espresso un livello decisamente alto. Ha giocato e servito molto bene, ha un grande dritto. Ho dovuto scavare in profondità per trovare le energie e il mio livello.

Ho avuto qualche possibilità e non sono riuscito a brekkarlo nel primo set, ma lui ha giocato bene. Nel tie-break, questa volta, ero sotto e mi sono detto: ‘Questo lo perderò’ . Ho lottato e sono contento perché ho espresso un livello ancora migliore nel secondo parziale" , ha detto Berrettini ai microfoni dell'ATP.

Quando gli è stato detto che il cemento è la sua superficie preferita, l'ex finalista di Wimbledon ha replicato: "Chi lo ha detto? L’erba e la terra battuta quando si gioca in altura sono le migliori superfici per me.

Ho disputato una finale a Madrid ( nel 2021, ndr) . Devo dire che in questo caso mi aiuta anche l’energia del pubblico. Molte persone sono venute per supportarmi e questo è speciale. Mi mancavano questa atmosfera e queste emozioni.

Ho sacrificato tanto nella mia vita proprio per provare queste sensazioni. Italiani? Ho visto alcune bandiere nello stadio. Siamo fortunati, perché noi italiani siamo ovunque. Ho incontrato persone italiane in tutti i posti in cui sono stato. È bello. Sento anche l’amore dei tifosi non italiani” .