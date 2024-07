Matteo Berrettini: "Sono felice. Mi sto godendo il momento"

Matteo Berrettini non si ferma e, grazie alla settima vittoria consecutiva, ha conquistato i quarti di finale anche al torneo ATP 250 di Kitzbuhel. Sono stati ancora due tie-break a premiare il tennista italiano, bravo a gestire con coraggio e determinazione i momenti importanti della partita contro Alejandro Tabilo.

È proprio questa propensione a fare le scelte giuste quando il punteggio lo richiede che sta premiando Berrettini, che nel corso della sua carriera ha già dimostrato molte volte di possedere una personalità fuori dal comune.

Berrettini: "Sono felice. Mi sto godendo il momento"

“È stato un match duro. Lui sta disputando una grande stagione, sta giocando davvero bene ed è in fiducia. È sempre insidioso giocare contro un mancino e sono sicuro che a lui piacciano molto queste condizioni.

Io però mi fidavo del mio livello, ho servito davvero bene, a parte nel game in cui potevo chiudere la partita. Ma questo è il tennis. Sono felice del modo in cui ho gestito le emozioni. Ho vinto due tie-break, ero davvero concentrato e credo di aver fatto le cose giuste al momento giusto" , ha dichiarato Berrettini nell'intervista post-partita.

"Adoro questo torneo. È un bel posto e mi supportano molto qui anche se non siamo in Italia. Questo mi fa particolarmente piacere e ringrazio tutti. Avere l’opportunità semplicemente di giocare, sentirmi in salute e lottare per la vittoria è quello che voglio da mesi.

Mi sto godendo il momento e non vedo l’ora di giocare la mia prossima partita. Non ho avuto molto tempo per visitare la città quest’anno. Sono arrivato domenica sera dopo aver conquistato il titolo a Gstaad.

Ero concentrato sul mio primo impegno. Questa è il paradosso che vive un tennista: visita molto luoghi, ma non ha davvero il tempo per visitarli bene. Spero che sarà una lunga settimana tennis per godermi di più la città” .