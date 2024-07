"Infortuni? Non mi fare questa domanda, sono stato sfortunato. Ora sto bene, sono in forma e sto giocando. Non voglio pensare al mio corpo, ma alla partita che ho vinto e a quella che devo giocare" . Matteo Berrettini non vuole pensare al passato, ma solo ai match che giocherà e al suo attuale stato di forma.

L'italiano ha conquistato il nono titolo in carriera a Gstaad la scorsa settimana e, grazie all'esordio vincente contro Pavel Kotov a Kitzbühel, collezionato il sesto successo consecutivo. Agli ottavi di finale del Generali Open, Berrettini affronterà la testa di serie numero due Alejandro Tabilo.

Berrettini: "Infortuni? Non mi fare questa domanda. Voglio pensare solo a giocare"

“Voglio innanzitutto ringraziare il pubblico: il vostro supporto è stato fondamentale per me. Venivo da un torneo che si gioca in condizioni diverse.

Avevo molto fiducia ovviamente, ma voi mi avete trasmesso molta energia, soprattutto nel primo set quando stavo faticando un po’ . Quindi voglio dirvi grazie" , ha detto Berrettini ai microfoni dell'ATP. "Oggi è stata una partita davvero dura e lunga, ma sono felice del modo in cui ho gestito ogni momento durante il match.

Come mi sento dopo gli infortuni? Non mi fare questa domanda, sono stato sfortunato. Ora sto bene, sono in forma e sto giocando. Non voglio pensare al mio corpo, ma alla partita che ho vinto e a quella che devo giocare. Amo Kitzbuhel, è la mia terza volta ed è sempre bellissima.

Siete fortunati a vivere qui. Spero che il mio soggiorno sia più lungo possibile, così posso godermi questa città di più” .