Matteo Berrettini è carico per il finale di stagione: fissato un importante obiettivo

Il quinto torneo della carriera sulla terra battuta, il secondo della stagione per rilanciarsi e acquisire maggiore fiducia in vista dei prossimi impegni. Matteo Berrettini sembra essere tornato definitivamente in forma e la conferma è arrivata proprio dopo l'appuntamento di Wimbledon in cui ha comunque ben figurato.

Il tennista romano ha infatti trionfato nell'Atp 250 di Gstaad, dopo il successo ottenuto lo scorso mese di aprile a Marrakech, e ha fatto ritorno nella top 50 del ranking mondiale Atp. Un aspetto rimarcato nel corso della premiazione da 'The Hammer', che non ha nascosto di aver pensato al sogno di strappare il pass per le Olimpiadi di Parigi nonostante tutti i problemi affrontati: "Quest'anno, quando ho iniziato la mia stagione a marzo, stavamo chiaramente pensando alla qualificazione.

I dubbi legati alla classifica e al fisico erano tanti, ma quando la condizione psicofisica è buona tutto viene di conseguenza" ha dichiarato.

Fissato l'obiettivo per il 2024

Il 28enne ha le idee chiare sul grande traguardo da raggiungere entro la fine del 2024: "Sarebbe bello finire l'anno tra i primi 30 del mondo, per poter giocare così gli Australian Open 2025 come testa di serie.

Spero di poter fare bene anche agli Us Open e durante la trasferta sui campi americani in cemento" ha rimarcato. Non è ancora definita con certezza la programmazione dopo Kitzbuhel, in cui parteciperà questa settimana: "Non abbiamo ancora delineato completamente la programmazione per l’America: sicuramente l’obiettivo è New York.

Voglio fare sicuramente qualche torneo di preparazione. È importante per me avere un calendario che non sia tropo fitto, perché il mio corpo alcune volte ha bisogno anche di recuperare. Guadiamo una settimana per volta" ha aggiunto.