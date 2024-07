Matteo Berrettini sale a quota 9 titoli Atp in carriera: agganciato Fabio Fognini

Matteo Berrettini è ufficialmente tornato. Il tennista romano ha conquistato a Gstaad il secondo titolo stagionale, dopo Marrakech. Il terzo complessivo in carriera sulla terra battuta. In Svizzera infatti l’ex top ten aveva già bei ricordi.

E’ lì che aveva vinto il primo trofeo nel 2018, quando aveva appena 22 anni. Un successo di un’importanza vitale, che gli permette così di rientrare con pieno merito tra i primi 50 del mondo. Risultato che per le sue capacità e per il suo trascorso non può essere certamente soddisfacente, ma che in virtù delle difficoltà, soprattutto fisiche, affrontate negli ultimi anni, non è scontato.

Con questo titolo Berrettini sale a quota 9 trofei in carriera, agganciando Fabio Fognini nella classifica all time della storia azzurra. Il 28enne si porta quindi ad una sola lunghezza dal secondo classificato Adriano Panatta (10).

Primo incontrastato Jannik Sinner a 14.

Le parole al termine del match di Berrettini

La prestazione offerta in finale contro Quentin Halys è stata di assoluto livello. Una vittoria, netta, che non lascia spazio ad interpretazioni (6-3, 6-1): "È un posto speciale per me, ho avuto le stesse energie e sensazioni di sei anni fa ed è fantastico avere questo successo", ha dichiarato, con grande orgoglio.Ogni volta che vengo ricevo un caloroso benvenuto e lo apprezzo davvero.

I ringraziamenti vanno anche agli organizzatori, questo è un posto meraviglioso e voglio ringraziare davvero tutti. Ringrazio ovviamente chi mi aiuta, la mia famiglia e il mio staff che mi ha aiutato in un periodo difficile.

La dedico anche al mio nipotino che nasce domani a Roma", ha concluso il tennista. Sui prossimi obiettivi: "Quest'anno è cominciato tardi, tanti dubbi sul corpo e sulla condizione fisica e ho pensato solo a fare bene, è difficile trovare degli obiettivi adesso ma soprattutto trovare il gioco, godermi i prossimi tornei e testa poi agli Us Open", ha concluso.