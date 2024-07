Le prime parole di Matteo Berrettini dopo la bella vittoria nel torneo di Gstaad

Bella vittoria di Matteo Berrettini che torna al successo a Gstaad, conquistando un titolo importante e un 250 che gli permette di avanzare in classifica e rientrare in Top 50 mondiale. Il tennista romano, ex numero 6 al mondo, regola senza patemi in finale il francese Halys, un match senza storia con il tennista transalpino affaticato e forse con un piccolo problema fisico nel secondo set ma un Matteo sempre in controllo del match.

Un torneo speciale per Matteo che ha vinto a Gstaad per la seconda volta in carriera, il quinto titolo ottenuto sulla terra e quest'anno ha vinto a Marrakech e a Gstaad. Secondo torneo nel 2024 e nono in carriera con l'azzurro che ha commentato la vittoria al termine del match, ecco le sue parole durante la premiazione: "È un posto speciale per me, ho avuto le stesse energie e sensazioni di sei anni fa ed è fantastico avere questo successo".

Analizzando poi la partita Matteo prosegue: "Per lui era la prima finale, quando ti fermi e poi riparti non è facile, soprattutto in questi momenti, ho cercato di capire le condizioni che sono state diverse per tutta la settimana e oggi faceva anche più freddo.

Nel break decisivo del primo set ho trovato le giuste energie e ho trovato il focus perfetto per ottenere la vittoria". Sui prossimi obiettivi: "Quest'anno è cominciato tardi, tanti dubbi sul corpo e sulla condizione fisica e ho pensato solo a fare bene, è difficile trovare degli obiettivi adesso ma soprattutto trovare il gioco, godermi i prossimi tornei e testa poi agli Us Open", per l'azzurro che ha ottenuto ottimi tornei in questa stagione.

Durante la premiazione Matteo ha poi proseguito: "Voglio congratularmi con Quentin per la sua prima finale, so come ti senti adesso che hai perso ma hai fatto un grsnde lavoro e ti do in bocca al lupo per futuro. Questo è un posto speciale per me, ogni volta che vengo ricevo un caloroso benvenuto e lo apprezzo davvero.

I ringraziamenti vanno anche agli organizzatori, questo è un posto meraviglioso e voglio ringraziare davvero tutti. Ringrazio ovviamente chi mi aiuta, la mia famiglia e il mio staff che mi ha aiutato in un periodo difficile. La dedico anche al mio nipotino che nasce domani a Roma", ha concluso il tennista.