Il ranking sorride a Matteo Berrettini: grande salto grazie a Gstaad

Lo avevamo capito a Wimbledon dove solo un sorteggio sfortunato e il numero uno al mondo Jannik Sinner hanno fermato la sua ascesa ma Matteo Berrettini sembra essere tornato nelle migliori condizioni. Quando l'azzurro non ha problemi fisici è un tennista di primissimo livello, potremmo dire tranquillamente da Top Ten.

Va detto che con gli infortuni la classifica ha diverse problematiche e i tennisti tendono a crollare, è quello che è capitato a Rafael Nadal con il passare dell'età ed è capitato anche a Berrettini, che ha perso ulteriori posizioni dopo Wimbledon.

L'azzurro sta disputando un ottimo torneo in Svizzera a Gstaad e tra poche ore affronterà in finale il francese Halys, affrontandolo anche da favorito.

Berrettini, possibili buone notizie: l'ascesa in ranking

Grazie alla bella vittoria su Stefanos Tsitsipas, un successo su terra e mostrando così una condizione in netta crescita, Matteo è tornato in Top 60, ha guadagnato ben 24 posizioni ed è ora numero 58 al mondo.

In caso di eventuale vittoria di Halys il tennista azzurro tornerà in Top 50, diventando numero 50 al mondo e scavalcando tra gli altri il connazionale Lorenzo Sonego. Ottime notizie in quanto Matteo non ha tanti punti da difendere, quasi nulla nella seconda parte della stagione e l'azzurro può quindi avvicinare e provare a entrare nella zona testa di serie, fondamentale per avere un sorteggio accettabile al primo turno del torneo.

Il calendario ha frenato Matteo a Wimbledon ma tutti siamo consapevoli che da testa di serie sarebbe stata tutta un'altra cosa, ora a Gstaad ha battuto la testa di serie numero uno e ha dimostrato di valer tutta un'altra classifica.

Grandissimo salto anche di Halys che grazie alla finale del torneo svizzero guadagna ben 67 posizioni ed è ora numero 125 al mondo. Una vittoria in finale lo porterebbe a ridosso della Top 100.