Matteo Berrettini non ha mai nascosto il suo speciale feeling con Gstaad e ha conquistato la terza finale in carriera nell'evento svizzero battendo per la prima volta in carriera Stefanos Tsitsipas. Il tennista italiano andrà a caccia del nono titolo, il secondo in stagione dopo quello vinto a Marrakech lo scorso 7 aprile.

Berrettini ha trionfato allo Swiss Open nel 2018 ottenendo il primo successo a livello ATP e si è poi arreso a Casper Ruud nel 2022 nell'atto conclusivo del torneo. L'ultimo avversario che dovrà superare per sollevare al cielo il trofeo è Quentin Halys.

Matteo Berrettini: "Finale speciale per tanti motivi. Sarà dura, ma sono pronto"

“Credo che ogni finale sia diversa. La prima era inaspettata, perché sono venuto qui e non avevo giocato nemmeno una semifinale in carriera forse.

Mi piacciono le condizioni a Gstaad, stavo giocando meglio partita dopo partita e alla fine ho vinto il titolo. Ci sono delle differenze, ma questa finale è speciale per tanti motivi. Sono stato lontano dai campi per molto tempo a causa degli infortuni.

Tornare a giocare e raggiungere la finale in questo posto speciale è incredibile. Quindi è una delle migliori" , ha detto Berrettini ai microfoni dell'ATP prima di anlizzare il match odierno. "So che dovevo restare sempre concentrato anche nei miei turni di battuta, perché sono riuscito a brekkarlo solo alla fine.

Ho prestato molta attenzione al servizio, perché le cose possono cambiare velocemente. Stefanos è un grande giocatore. Il tie-break è stato davvero equilibrato, come ieri ho giocato meglio nei momenti importanti.

Ho continuato a servire e a credere che avrei avuto qualche opportunità in risposta. Ed è successo proprio questo" . Berrettini ha infine scherzato sull'unico precedente con Halys, perso in un torneo minore. "Ricordo quella partita anche se è passato molto tempo.

Eravamo a Piombino, in Toscana. Ricordo che non riuscivo a rispondere al suo servizio, spero di riuscirci domani. Il suo livello di fiducia è cresciuto questa settimana e sarà una finale dura, ma io sono pronto” .