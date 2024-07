Matteo Berrettini: "Darò il massimo contro Stefanos Tsitsipas"

Grande prova di forza di Matteo Berrettini al torneo ATP 250 di Gstaad. L'azzurro ha sconfitto in due set - entrambi vinti al tie-break - Felix Auger-Aliassime e conquistato le semifinali nel primo torneo conquistato in carriera nel circuito maggiore nel 2018.

Berrettini è stato bravo a non lasciarsi condizionare da alcuni errori commessi nel tie-break che gli ha poi permesso di passare in vantaggio e affrontare il resto della partita con più calma. Per raggiungere l'ultimo atto dell'evento svizzero dovrà fare una cosa che non gli è mai riuscita finora: battere la concorrenza di Stefanos Tsitsipas.

Berrettini: "Darò il massimo contro Tsitsipas"

"Mi aspettavo un match combattuto. È stata una bella partita. Entrambi abbiamo servito bene e ci siamo procurati delle occasioni solo nel primo set. Devo dire che le condizioni di gioco erano totalmente differenti oggi, c'è molta più terra battuta rispetto ai giorni precedenti.

Ho dovuto sistemare e adattare il mio tennis. Non so cosa sia accaduto nel tie-break del primo set( ride, ndr) . Mi sono detto di farmi trovare pronto, perché le occasioni sarebbero arrivate. E le cose sono andate proprio così" , ha detto Berrettini al termine dell'incontro.

"Bisogna dormire e mangiare bene per recuperare dopo una partita come questa, ma siamo fortunati a fare questo sport. Ho sofferto per non aver giocato molto negli ultimi mesi e sono contento di avere questo tipo di problemi ora.

Voglio solo scendere in campo. Tsitsipas? Lui sarà favorito, è la testa di serie numero uno e sta disputando un'ottima carriera. Ha vinto tanti titoli, soprattutto sulla terra battuta. Sarà dura, ma mi piacciono le condizioni qui. Darò il massimo e credo che avrò le mie possibilità" .