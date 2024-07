Matteo Berrettini prosegue la corsa a Gstaad: "Ecco quale sarà la chiave"

Dopo il trofeo conquistato a Marrakech nel mese di aprile, Matteo Berrettini è tornato a raggiungere le fasi finali di un torneo sulla terra battuta. Il romano ha battuto anche Daniel Elahi Galan in Svizzera nell'Atp 250 di Gstaad e, senza lasciare per strada neppure un set, si è qualificato per i quarti di finale della manifestazione.

Al termine del match, ai microfoni di Atp Tour, l'azzurro ha rilasciato un'intervista per commentare la prestazione offerta sulla Roy Emerson Arena. "Sono rimasto sorpreso quando lui mi ha brekkato all’inizio, non l’avevo mai affrontato prima.

Questo è qualcosa che può capitare quando non conosci il tuo avversario" ha esordito così il 28enne, nelle parole riportate da SuperTennis. "Lui è partito molto forte, giocando in maniera incredibile: ho chiesto a me stesso un po’ di energia in più e l’ho trovata.

Anche oggi c’era tanto vento, condizioni un po’ dure, ma poi entrando nel match mi sono trovato bene" ha inoltre spiegato il giocatore italiano. Poi ha proseguito: "È innegabile che abbia dei bei ricordi, il pubblico mi ha un po’ adottato ed è stato bello ritornare a giocare qui: questo torneo è organizzato alla grande, mi sento bene e a mio agio".

Sul prossimo turno

Le ultime parole sono state sulla battaglia che lo attende venerdì 19 luglio contro Felix Auger-Aliassime o Yannick Hanfmann: "Ovviamente il mio servizio sarà la chiave ma la risposta sarà altrettanto importante.

Anche oggi, quando ho trovato consistenza e continuità nella risposta, è girata la partita. Hanfmann è uno che batte forte ma Auger è favorito" ha concluso.