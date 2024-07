Le parole di Matteo Berrettini dopo la vittoria contro Pedro Cachin

Dopo aver dato vita a un emozionante derby tricolore con Jannik Sinner sul Campo Centrale dell’All England Club, Matteo Berrettini è tornato in azione sulla terra battuta svizzera di Gstaad. L’azzurro non è stato particolarmente fortunato e il sorteggio lo ha posto subito di fronte al campione in carica del torneo Pedro Cachin.

Un esame che però Berrettini ha superato a pieni voti come testimonia il modo in cui ha gestito i momenti più importanti della partita. Nel primo set, l’italiano ha cancellato una pericolosa palla break sul 2-3 e sfruttato l’unica occasione sul 4-4 mettendo una decisiva distanza tra sé e il suo avversario.

Lo stesso è accaduto nella seconda frazione, dove Berrettini si è salvato in apertura e infine ha disputato un eccellente tie-break chiudendo ogni discorso. Agli ottavi di finale dello Swiss Open se la vedrà con Daniel Elahi Galan, che ha sconfitto in due set Vit Kopriva.

Le prime parole di Matteo Berrettini dopo la vittoria contro Cachin

“Innanzitutto sono contento di essere tornato qui dove ho tanti bei ricordi. Non mi aspettavo tutto questo vento. Pedro ha fatto molto bene lo scorso anno e gli piacciono queste condizioni.

Io non giocavo da parecchio sulla terra, mi ero allenato ma era importante giocare match per ritrovare il feeling" , ha detto Berrettini nell'intervista post-partita e nelle parole raccolte da SuperTennis. "Qui ci sono condizioni particolari: si gioca in altura, può esserci vento appunto, ma mi piace questo torneo, mi piace la gente, mi piace l’energia.

Sono felice di essere al secondo turno” .