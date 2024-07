Paolini in finale a Wimbledon: Matteo Berrettini sbalordito le manda un messaggio

Jasmine Paolini è la prima tennista italiana a raggiungere la finale a Wimbledon. In attesa di compiere, si spera, l’ultimo miracolo domani, la tennista toscana è stata sommersa di complimenti ed elogi per questa sua impresa, mai riuscita prima a nessun altra sua connazionale.

Dopo aver conquistato qualche mese fa la finale al Roland Garros la 28enne si è ripetuta e stavolta proverà a compiere anche l’ultimo salto. La nativa di Castelnuovo di Garfagnana si troverà di fronte la ceca Barbora Krejcikova.

Un avversario durissimo, ma ben diverso da Iga Swiatek, con la quale ha perso a Parigi. Tanti suoi amici e colleghi le hanno dedicato un pensiero per questo risultato. Primo fra tutti il suo amico e compagno di nazionale Matteo Berrettini, che sui social le ha scritto un commento molto simpatico, dopo la battaglia vinta contro Donna Vekic: "Ma sei pazzaaaaa???", tramite una storia Instagram.

Il tennista romano invece è l'unico tennista in campo maschile ad aver giocato una finale, poi persa contro Novak Djokovic, sui prestigiosi campi dell'All England Club.

"Cercherò di godermi la finale e di divertirmi"

Paolini in conferenza stampa ha commentato così la partita che andrà a giocare domani contro Krejcikova: "Anche se una finale Slam l'ho già giocata rimane sempre una finale Slam.

Spero di entrare in campo e cercare di fare una buona partita. Ma anche di godermela, di divertirmi. Sarà un match duro, Barbora ha già vinto uno Slam. Cercherò di prepararla come qualsiasi altra partita: con Renzo Furlan parleremo prima del match per capire cosa fare e cosa fare meglio rispetto a quanto fatto in semifinale", ha spiegato.