"È quello che volevo": Matteo Berrettini e le parole dopo la vittoria ad Halle

Buona la prima anche ad Halle per Matteo Berrettini che vince in due set contro il giovane americano Michelsen. Dopo un inizio difficile l'ex numero 6 al mondo ha trovato la quadra ed ha ribaltato anche il match , ora al prossimo turno affronterà un altro americano, Marcos Giron, abile a vincere a sorpresa su Andrey Rublev al primo turno.

Matteo è apparso piuttosto soddisfatto e ha parlato così nel post match, commentando la sfida ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: "Tanta felicità di essere di nuovo in campo, di divertirmi e di non pensare al dolore.

Non penso al dolore o se giocare o meno una partita, ma solo al campo. Sembra banale ma visto gli ultimi anni per me non è così, questa è la cosa più bella, non mi aspettavo la finale a Stoccarda dove per un punto praticamente non sono riuscito a portare a casa il titolo, ma è stata una settimana buonissima.

Qui condizioni diverse, ho sofferto nel primo set ma dopo ho vinto e quindi domani un'altra battaglia, che è quello che volevo. Negli ultimi anni ho sentito un sacco di supporto ovunque e in Italia tutti sono interessati al tennis, e questa è una grande cosa.

Poi ovviamente vuole dire che qualcosa di buono in questi anni ho fatto, non parlo di tennis ma dal punto di vista umano e di comportamento e sono contento per tutto ciò". Per Matteo Berrettini giocare su erba è davvero tornare a casa, grandi notizie per l'azzurro che è apparso soddisfatto sia per i risultati che soprattutto per le condizioni fisiche.

Negli ultimi mesi Matteo ha giocato poco a causa dei problemi fisici e ora sta provando a reagire, la priorità è essere nelle migliori condizioni possibili in vista di Wimbledon, magari sperando in un tabellone non infernale. Matteo potrebbe essere tra gli outsider a Wimbledon visto la sua superficie preferita.