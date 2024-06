Matteo Berrettini a caccia di un nuovo titolo a Stoccarda: numeri da record sull'erba

Matteo Berrettini giocherà alle 13 la finale dell'Atp 250 di Stoccarda contro il giocatore britannico Jack Draper. Il tennista italiano cercherà di conquistare per la terza volta il torneo tedesco su erba dopo i successi ottenuti nel 2019 e nel 2022.

Dopo la vittoria in semifinale contro Lorenzo Musetti in poco più di un'ora di gioco, il tennista romano cercherà di conquistare il suo nono torneo in assoluto a livello Atp. E sarebbe il quinto sull'erba. Sono veramente impressionati i dati di Berrettini sui prati.

Ecco tutti i numeri.

Matteo Berrettini ha un bilancio totale in carriera sull'erba di 40 vittorie e 8 sconfitte

Che l'erba sia la superficie preferita di Matteo Berrettini sembra un dato di fatto. E i numeri impressionanti lo dimostrano.

Quella con Musetti è stata la vittoria numero 40 di Berrettini sull'erba. A fronte di sole 8 sconfitte. Ma c'è un dato ancora più impressionante. Negli anni 2020 Matteo Berrettini ha vinto 27 partite delle 30 che ha giocato sull'erba.

Ricordiamo che il tennista italiano ha perso solamente contro tre giocatori. Contro Novak Djokovic nella finale di Wimbledon 2021. C'è poi la sconfitta contro Lorenzo Sonego a Stoccarda 2023 quando di fatto era al rientro dopo l'ennesimo problema fisico.

Infine ha perso contro Carlos Alcaraz nel 2023 sempre a Wimbledon. In un torneo sontuoso nel quale aveva eliminato nell'ordine Sonego, De Minaur e Zverev prima di perdere negli ottavi con Alcaraz. Matteo Berrettini ha vinto 8 tornei nella sua carriera in totale, curiosamente 4 sull'erba e 4 sulla terra battuta.

Nessun successo sul cemento. Il tennista romano ha vinto infatti Gstaad 2018 e Budapest 2019, Belgrado 2021 e Marrakech 2024 sulla terra rossa. I quattro successi su erba sono arrivati a Stoccarda 2019, Queen's 2021 e 2022 e a Stoccarda 2022. Oggi va a caccia del quinto successo su erba.