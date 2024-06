Matteo Berrettini è pronto a rientrare in campo: definito il torneo da cui ripartirà

Ora è ufficiale, 'The Hammer' è pronto competere sulla sua superficie preferita

Il solo successo a Marrakesh non gli basta di certo, ma l’imminente avvento della stagione sull’erba può cambiare gli scenari della sua annata.

The Hammer, che nel pomeriggio è già atteso in Germania, proverà poi a rientrare nel tabellone principale di Wimbledon. La sua stagione fin qui è stata magra di soddisfazioni, principalmente a causa di malesseri fisici.

In seguito all’evento tedesco andranno in scena il Queen’s e Halle, i due prestigiosissimi tornei 500 che anticipano di solito Wimbledon. Berrettini ha sempre scelto il primo, raggiungendo grandi risultati. Due volte è uscito vincitore a Londra, nel 2021 e nel 2022.

Presumibilmente il 28enne vorrà presentarsi al meglio nello spicchio di stagione che più gli ha dato soddisfazioni in carriera.

Non è servita quindi una wild card. L’azzurro, che ha vinto già questo torneo nel 2019 e nel 2022, non disputava un match ufficiale dal 9 aprile, quando perse al primo turno a Monte-Carlo dal serbo Miomir Kecmanovic.

Il tennista romano sarà al via dell’Atp 250 di Stoccarda, in programma dal 10 al 16 giugno. Stavolta la dea bendata ha finalmente sorriso a Matteo, che entrerà direttamente nel tabellone principale grazie al forfait di Vukic.

“Non è la stagione che volevo sulla terra battuta. Ma mi sento fiducioso e positivo per la stagione sull'erba”. Matteo Berrettini lo aveva annunciato poco più di 24 ore fa. Il suo ritorno in campo è vicino, ma ora ha anche un data.

