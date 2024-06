Matteo Berrettini torna a sorridere: l'azzurro aggiorna i fan sulle sue condizioni

12 giorni fa Matteo Berrettini annunciava il forfait al Roland Garros attraverso i suoi canali social: "Nonostante mi stia allenando intensamente non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5 set.

Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull'erba. Grazie, come sempre, per il continuo supporto. Dobbiamo avere solo un altro po' di pazienza". scrisse il tennista romano. Ieri l’ex finalista di Wimbledon ha dato finalmente la notizia che tutti i suoi tifosi aspettavano.

Ritornerà sull’erba, superficie che gli ha dato le migliori soddisfazioni in carriera: “Non è la stagione che volevo sulla terra battuta. Ma mi sento fiducioso e positivo per la stagione sull'erba”, ha detto sui social.

La possibile data del rientro in campo di Berrettini

C’è quindi da essere ottimisti per un suo pronto rientro, già presumibilmente dal torneo del Queen’s, dove ha trionfato per ben due volte, nel 2021 e nel 2022.

Successivamente il 28enne proverà a rientrare nel tabellone principale dell’Open londinese. Berrettini proverà a riscattare una stagione per lui fin qui amara di soddisfazioni, principalmente a causa di malesseri fisici.

Dopo essere tornato con una vittoria sulla terra di Marrakech Matteo ha ceduto subito nel 1000 successivo di Monte-Carlo e ha dovuto dare forfait ai tornei successivi per una forte tonsillite. L’azzurro, che intanto è precipitato fino alla 97 esima posizione del ranking, ha preferito non accelerare i tempi scongiurando qualsiasi rischio di dover tornare di nuovo ai box.

Da metà giugno inizierà una fase della stagione a lui molto cara e che non vorrà assolutamente perdersi per nessuna ragione al mondo.