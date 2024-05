Matteo Berrettini annuncia il forfait a Parigi: ecco il comunicato ufficiale

Brutte notizie per il tennis italiano. Se nella giornata di ieri tutti i tifosi potevano sorridere per la notizia della partecipazione di Jannik Sinner al Roland Garros questa volta invece la notizia non è delle migliori.

Attraverso una Instagram Stories pubblicata pochi minuti il tennista italiano Matteo Berrettini ha annunciato il forfait ufficiale al Roland Garros, tanto atteso torneo che si disputerà tra pochi giorni. A poche ore dal sorteggio ufficiale arriva la brutta notizia con il tennista romano che deve così rinviare il rientro in campo.

Ecco il post ufficiale pubblicato da Matteo, apparso sui social sia in italiano che in inglese: "Nonostante mi stia allenando intensamente non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5 set. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull'erba.

Grazie, come sempre, per il continuo supporto. Dobbiamo avere solo un altro po' di pazienza". Insomma nonostante il ritiro Matteo è apparso stavolta ottimista e dopo aver saltato gli ultimi tornei sembrerebbe pronto per rientrare proprio nella superficie che lo ha reso grande.

Berrettini, finalista a Wimbledon nel 2021, proverà così a giocarsi tutte le sue carte tra Queen's (torneo che ha già vinto due volte) e appunto lo Slam sull'erba dove resta, nonostante tutto e nonostante non sia una testa di serie, uno dei principali favoriti per il torneo.

Dopo essere tornato con una vittoria sulla terra di Marrakech Matteo ha ceduto subito nel 1000 successivo di Monte-Carlo e ha dovuto dare forfait ai tornei successivi per una forte tonsillite. Ora l'azzurro si è ristabilito ma ha preferito non accelerare i tempi e lavorare subito verso i prossimi obiettivi.