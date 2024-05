Il mental coach di Berrettini: "Sono state dette cose obbrobriose nei suoi confronti"

Matteo Berrettini ha menzionato in più di un'occasione Stefano Massari, il mental coach che gli ha permesso di superare tanti momenti complicati attraverso un lavoro di fiducia e disciplina. Massari è uno degli esperti più stimati nel mondo dello sport e, nel corso della sua carriera, ha collaborato con atleti di diverse discipline: dal tennis e al canottaggio al calcio, pugilato e atletica leggera.

Considerando il numero di volte in cui è stato costretto a fermarsi a causa degli infortuni, Berrettini ha dovuto lavorare molto sull'aspetto mentale per tornare sempre in campo credendo nel suo percorso di riabilitazione.

Il mental coach di Matteo Berrettini: "Sono state dette cose obbrobriose nei suoi confronti"

"Con Matteo in questa fase faccio un lavoro diverso non legato al campo, ma inerente al suo desiderio di conoscenza con letture, film, che è una parte che abbiamo sempre curato tanto e che ora stiamo seguendo in esclusiva.

Il mio rapporto umano con lui è sempre di grande amore e affetto, quello professionale si è trasformato. Ho una grande considerazione e stima di Matteo come essere umano. Sono convinto che se sta bene, fisicamente, ha tutte le possibilità di tornare a livelli altissimi.

È evidente che gli infortuni hanno inciso tantissimo. Se tu ti fai male e guarisci, poi ti rifai male e guarisci… lui ha una forza straordinaria però è anche è logorante come cose. Lui è un riferimento molto bello in questo perché ha la forza di rialzarsi.

I veri campioni sono questa cosa qua" , ha spiegato Massari in un'intervista esclusiva rilasciata a Fanpage.it. Berrettini ha ricevuto diverse critiche per la sua vita privata o per il modo in cui ha gestito alcuni momenti; critiche spesso severe, gratuite e del tutto fuori luogo.

"Oggi i campioni sono sottoposti a pressioni che quelli di 20-30 anni fa nemmeno si sognavano perché c’è uno sviluppo paradossale dei social. Un campione deve imparare a gestire questo, ed è difficilissimo.

Viviamo in un mondo selvaggio, nel senso peggiore del termine. Si rischia di essere sbranati e anche in questo Matteo Berrettini ha avuto grande forza d’animo, perché sono state dette e scritte cose obbrobriose nei suoi confronti.

Un insulto al genere umano, stiamo parlando dell’unico tennista italiano arrivato in finale a Wimbledon, uno che ha aperto una strada agli altri colleghi. Non c’è gratitudine verso di lui, ma solo opinioni da bar nella maggioranza sui social".