Atp Roma - Matteo Berrettini non ce la fa e dà forfait: ecco l'annuncio in conferenza

Dopo Jannik Sinner, un'altra brutta tegola per l'Italia. Matteo Berrettini non scenderà in campo giovedì 9 maggio per prendere parte al primo turno degli Internazionali d'Italia: il tennista romano ha tenuto una speciale conferenza stampa a Roma nel primo pomeriggio per annunciare il forfait ufficiale dal tabellone principale della competizione azzurra.

Nei giorni il romano aveva dichiarato, sempre davanti ai media, di voler stringere i denti per partecipare comunque all'appuntamento del Foro Italico, nonostante non fosse in ottima condizione per i problemi di salute (tonsillite soprattutto) avuti di recente.

L'annuncio di Berrettini

"Alla fine mi sembrava giusto parlarvi guardandovi. Non riuscirò a giocare. Ho provato a fare di tutto per competere, ma rischio di farmi male e dover restare fermo. Ho dovuto mettere da parte il cuore.

Mi sembra di aver già vissuto questa situazione ed è strano. Spero che il prossimo sia l’anno buono per tornare a giocare qui. Prossimo torneo? Difficile. Spero prima di Parigi o proprio in Francia. Devo allenarmi, ho bisogno di fare i giusti passi.

Non sono lontanissimo, ma non sono pronto per giocare. Non è un infortunio, ma ho la sensazione che potrebbe succedere qualcosa perché non mi sento pronto. Questo è un torneo che voglio giocare sentendomi competitivo.

Non è giusto giocare così, soprattutto per la mia storia. La cosa positiva è che non c’è alcun infortunio o qualcosa di rotto. C’è solo grande tristezza per la mancata partecipazione" sono queste le parole di 'The Hammer'

Dunque, in questo momento, anche la presenza al Roland Garros è in dubbio. I fan, naturalmente delusi dalla notizia, sperano di rivederlo presto in campo con più continuità.