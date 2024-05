Berrettini: "Ci provo solo perché siamo a Roma. Spero di abbracciare presto Sinner"

Dal nostro inviato - "Sono qui solo perché siamo a Roma" . Sono state queste le prime dichiarazioni rilasciate da Matteo Berrettini in conferenza stampa. L'italiano non ha ancora recuperato al 100% dal punto di vista fisico e dalla tonsillite che non gli ha permesso di partecipare ai tornei di Monaco di Baviera e Madrid.

Berrettini ha spiegato che proverà a fare di tutto per scendere in campo a Roma e darsi una possibilità, ribadendo però che cercherà di gettare il cuore oltre l'ostacolo solo perché si parla degli Internazionali BNL d'Italia.

Berrettini: "Ci provo solo perché si gioca a Roma. Spero di abbracciare presto Sinner"

“È bello tornare a Roma. È cambiato tanto. Ho trovato tutto migliorato, ma l’energia è sempre la stessa.

È bello ritrovare il tifo e quella energia che mi è mancata tanto negli ultimi anni. Oggi è stata più una rifinitura. Non sono riuscito ad allenarmi molto nell’ultimo periodo e sono qui perché siamo a Roma.

Sto provando in tutti i modi a giocare, perché sono passati tre anni e mi mancava tantissimo. Ce la sto mettendo tutta. È stata una preparazione al torneo molto complessa e ci sto provando. Sarei voluto arrivare in condizioni diverse" , ha dichiarato Berrettini prima di soffermarsi sul derby con Stefano Napolitano.

"Ci conosciamo da tempo, abbiamo più o meno la stessa età. Sarà una partita complessa per tutti e due. Non gioco da tre anni qui e lui sta facendo bene. Per un italiano non è mai facile giocare a Roma.

Le differenze di classifica non contano quando si gioca qui. Ci siamo anche scritti ultimamente e mi fa piacere stia trovando continuità" . Berrettini ha infine dedicato un bel pensiero a Jannik Sinner - costretto al forfait a Roma - parlando anche dei suoi infortuni.

"Il torneo perde tanto. È sicuramente il grande assente, ma credo abbia ragione. Purtroppo sono stato nelle sue scarpe e so cosa vuol dire saltare questo torneo. So che tornerà da protagonista nei prossimi anni e spero recuperi presto.

Il torneo ha preso una bella botta, ma questo è lo sport. È importante prendersi cura del proprio corpo e spero di abbracciarlo presto di persona. Cosa posso consigliare a Jannik? Bella domanda. Ognuno di noi è diverso.

Quello che personalmente mi è successo è che nella mi carriera ho sempre subito infortuni, sin da ragazzino. Non avevo più l’energia per tornare a un certo punto. Ero esausto. Iniziare a chiedersi 'posso giocare? ' e non 'come giocherò ? ' è dura.

Per lui magari è diverso. Credo che sia seguito benissimo e che gli infortuni facciano parte del tennis. Deve pensare al suo futuro e ha preso la scelta giusta. È un esempio per me e per tutti gli altri” .