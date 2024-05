Matteo Berrettini torna in campo a Roma: oggi il primo allenamento

Dal nostro inviato

è pronto a riprendersi Roma con la speranza di poter regalare a sé stesso e a tutti gli appassionati italiani due settimane da sogno nella capitale. L'ottavo di finale perso controin due set nel 2021 resta l'ultima partita ufficiale disputata dall'azzurro al Foro Italico.

Tra infortuni e sfortunati eventi, Berrettini ha partecipato cinque volte agli Internazionali BNL d'Italia e raggiunto il suo miglior risultato nel torneo di casa nel 2020, quando si è spinto fino ai quarti di finale prima di arrendersi al tie-break del set decisivo a Casper Ruud in un match dalle mille emozioni.

Matteo Berrettini tornerà a giocare il Masters 1000 di Roma dopo tre anni

Berrettini si allenerà oggi per la prima volta a Roma sul Campo 7 alle ore 15:00 e avrà la possibilità di testare le sue condizioni dopo aver saltato ben due eventi - lATP 250 di Monaco di Baviera e il Mutua Madrid Open - a causa delle tonsillite che lo ha colpito a Montecarlo.

Il 28enne ha ritrovato il circuito maggiore a Miami e ha successivamente conquistato il Grand Prix Hassan II aggiungendo in bacheca il titolo numero otto. Solo la tonsillite, come specificato in precedenza, lo ha costretto a fermarsi nuovamente.

Con l'assenza di Jannik Sinner, costretto al forfait per il problema all'anca, Berrettini - insieme a Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e il folto gruppo azzurro - potrebbe rubare la scena e infiammare gli spettatori che seguiranno le sue gesta a Roma.

Il tennista classe 1996 è entrato direttamente nel main draw e liberato una wild card che gli organizzatori hanno assegnato a Stefano Napolitano, reduce da un ottimo inizio di stagione nel Tour Challenger.