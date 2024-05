Federico Ferrero netto su Berrettini: "C'è solo un dilemma riguardo il suo futuro"

Matteo Berrettini è uno dei tennisti più importanti della storia recente del tennis italiano. In tanti ricordano la sua crescita e l'ex numero 6 al mondo con la finale a Wimbledon nel 2021 ha praticamente aperto le porte del tennis a tutti gli sportivi italiani.

Poi è arrivato Sinner e conosciamo tutti il resto della storia, ma Matteo e prima ancora Fabio Fognini ha cominciato un'era storica per il nostro paese. L'ultimo anno e mezzo è stato piuttosto difficile per il tennista azzurro, alle prese con alti e bassi ma soprattutto con costanti infortuni che hanno frenato la sua ascesa.

Berrettini ha saltato il Masters 1000 di Madrid per una tonsillite, ormai non gliene capita una giusta e questo ragazzo è stato piuttosto sfortunato. Già a Marrakech Berrettini ha dimostrato il suo valore, ha subito vinto ed ha dimostrato che - quando non ha problemi fisici - può lottare con molti e merita tutta un'altra classifica.

Insomma, sicuramente il tennis italiano lo aspetta. In queste ore abbiamo affrontato un'interessante intervista esclusiva con il giornalista di Eurosport e Sky Sport Federico Ferrero e questi ha parlato appunto della situazione di Berrettini, ecco le sue parole: "Cosa aspettarci da Berrettini? “Credo che la risposta giri intorno a un solo dilemma che è tale per tutti: quanto a lungo riuscirò a stare bene? Io non pensavo potesse essere già così competitivo al rientro, invece si vede che si è allenato bene.

Tutte le volte che si dice è tornato e si è ripreso, però, gli capita qualcosa. Una volta la caviglia, poi la mano e gli addominali, una volta il Covid. Adesso, per esempio, non è infortunato ma malato e si è dovuto di nuove fermare.

Se sta bene, può tornare a essere un giocatore molto competitivo. Lui è un tennista da grandi tornei: ha la personalità e il gioco per competere a quei livelli lì” .