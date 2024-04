Matteo Berrettini spiega il motivo del forfait nel Masters 1000 di Madrid

Matteo Berrettini sta lavorando duramente per tornare competitivo e provare a lottare per rientrare nelle posizioni che gli competono il prima possibile. Di certo la sfortuna non è dalla sua, i problemi fisici sono all'ordine del giorno e si ripetono ormai costantemente.

Era rientrato a Marrakech con una vittoria, stupendo tutti e facendo sorridere i suoi tifosi. Un ko dovuto alla stanchezza (più che comprensibile) a Monte-Carlo e poi due forfait consecutivi, quello di Monaco e ora quello di queste ore a Madrid.

L'azzurro era uno dei tennisti più attesi, soprattutto per i nostri colori a Madrid, ma non è riuscito e poco fa ha pubblicato una Instagram Stories dove ha spiegato i motivi del forfait nella Capitale spagnola.

Attraverso un lungo comunicato sui propri canali social l'ex numero 6 al mondo ha spiegato le sue condizioni, un ennesimo stop fisico che ha fermato il suo rientro in campo. E pensare che Madrid è un torneo a lui favorevole, nel 2021 Matteo proprio a Madrid raggiunse la prima (e sinora unica) finale a livello Masters 1000 della sua carriera.

Stavolta è stato costretto a cancellarsi. Un Matteo quasi sconsolato ha chiarito: "Negli ultimi giorni ho affrontato uno stato influenzale che ora si è trasformato in tonsillite e febbre. Dopo un'altra valutazione oggi il mio medico ha consigliato che sarebbe stato rischioso tentare di competere a Madrid.

Il mio obiettivo ora si sposta sul recupero il più rapidamente possibile e sulla preparazione per Roma", conclusa poi con un paio di emoji. Insomma un periodo complicato e Berrettini sta provando in tutti i modi a recuperare.

C'era curiosità per vederlo in campo, d'altronde al 100 % Berrettini ha mostrato di poter competere quasi con tutti e ora l'ennesima brutta notizia con i tifosi che sperano di vederlo nelle migliori condizioni il prima possibile. Ad ogni modo la presenza dell'azzurro a Roma è tutt'altro che in dubbio.