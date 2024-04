Dopo aver annunciato il forfait in vista del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, Matteo Berrettini ha deciso di saltare anche il Masters 1000 di Madrid. Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto il tennista italiano a prendere questa decisione, ma potrebbe aver scelto di prolungare la sua preparazione fisica per arrivare nelle migliori condizioni possibili agli Internazionali BNL d'Italia e al Roland Garros.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi ha già annunciato, tra l'altro, che Berrettini potrà sfruttare una wild card e accedere direttamente al main draw del Masters 1000 di Roma.

Matteo Berrettini salta anche il Masters 1000 di Madrid

Berrettini è tornato in campo quest'anno al Challenger di Phoenix lo scorso 13 maggio; evento in cui è riuscito a raggiungere la finale, poi persa contro Nuno Borges.

La sua avventura al Miami Open si è interrotta all'esordio: Andy Murray è stato bravo a completare la rimonta. Il primo grande colpo da ritrovato il rettangolo di gioco è arrivato a Marrakech dove l'italiano ha conquistato un titolo nel circuito maggiore a due anni di distanza dall'ultima volta.

Un successo speciale che ha premiato Berrettini per tutti gli sforzi profusi per superare gli infortuni. La speranza è quella di rivederlo in azione al massimo della sua forma a Roma, uno dei tornei a cui è più legato per tanti e diversi motivi.

Berrettini avrebbe partecipato al Masters 1000 di Madrid grazie al ranking protetto. In Spagna ha raggiunto la sua prima e unica finale 1000 nel 2021, ma Alexander Zverev si è imposto in tre set. Non ha ancora sciolto la riserva Carlos Alcaraz. La presenza dello spagnolo - alle prese con i problemi al braccio - a Madrid è ancora in forte dubbio.