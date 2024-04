Matteo Berrettini svela i prossimi obiettivi: il messaggio non lascia dubbi

Conservare energie preziose per ottenere risultati importanti nei tornei prestigiosi. È stata questa la scelta presa da Matteo Berrettini, confrontandosi con il suo attuale team, per proseguire nel migliore dei modi la stagione su terra battuta.

Il tennista italiano, reduce da un mese ricco di tornei disputati dopo il ritorno ufficiale dall'infortunio, ha preferito spostare l'attenzione e puntare sui prossimi grandi appuntamenti, sacrificando in qualche modo l'Atp 250 di Monaco di Baviera.

Infatti, l'azzurro non parteciperà all'evento a cui si era inizialmente iscritto (lo sostituirà l'americano Taylor Fritz) e penserà direttamente al Master 1000 di Madrid.

Il chiaro messaggio di Berrettini

'The Hammer' continua a ragionare da top 10 e da grande giocatore qual è.

La posizione di classifica e il lungo periodo buio non deve ingannare nessuno: il 28enne resta un atleta di spessore e capace in ogni importante manifestazione di arrivare fino in fondo, soprattutto se il fisico glielo consente.

La decisione di cancellarsi dalla competizione tedesca ha preso questo tipo di strada, anche in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: Matteo deve recuperare terreno sugli altri italiani e le occasioni migliori si presenteranno proprio nei 1000 e al Roland Garros.

Su Instagram Berrettini, nel comunicare ai fan il forfait dalla manifestazione in programma la prossima settimana, ha svelato i prossimi obiettivi sul rosso: "Dopo il risultato di Monte-Carlo, ero molto felice e desideroso di tornare in campo a Monaco.

Tuttavia, il mio team ha ritenuto che sia meglio per la stagione fare un altro breve blocco di allenamenti in vista dei tornei di Madrid e Roma. Sono in buona salute e mi sento bene, non vedo l'ora di ritornare in Spagna. Mi dispiace molto per i fan di Monaco.

Grazie per il sostegno e ci vediamo presto". Nel frattempo, i fan italiani sono già pronti ad accoglierlo e a rivederlo finalmente agli Internazionali d'Italia.