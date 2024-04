Matteo Berrettini, cambio di programma: arriva la decisione ufficiale

Il 28esimo compleanno non è l'unica notizia che proviene dalle parti di Matteo Berrettini in questa giornata. Il tennista italiano ha infatti modificato la sua programmazione sulla terra rossa, scegliendo di concedersi così un'altra ulteriore settimana di pausa per recuperare le energie dal punto di vista fisico.

È stato reso noto nelle scorse ore che 'The Hammer' non prenderà parte da lunedì 15 aprile all'Atp 250 di Monaco di Baviera: ad annunciarlo, secondo quanto riportato da Eurosport, è stato lo stesso direttore del torneo Patrick Kühnen.

L'ex giocatore tedesco ha peraltro svelato che il posto in precedenza occupato da Matteo sarà preso dallo statunitense Taylor Fritz.

Le ultime su Matteo Berrettini

Berrettini ha vissuto un ritorno nel circuito maggiore davvero intenso: in meno di un mese si è rimesso in carreggiata e ha scelto di partecipare al Challenger di Phoenix, arrivando in finale, al Miami Open, alla competizione di Marrakech in cui è tornato a conquistare un titolo e poi subito al Master 1000 di Monte-Carlo.

Seppur non si conoscano ancora le motivazioni ufficiali, è lecito pensare che l'italiano voglia rifiatare, allenarsi e concentrarsi sugli appuntamenti più importanti previsti in questa parte di stagione sulla terra battuta.

Il 28enne potrà infatti pensare a ottenere risultati di spessore ai 1000 di Madrid e Roma (a casa sua, davanti a un caldo e numeroso pubblico azzurro pronto a sostenerlo), oltre al Roland Garros. L'obiettivo, non impossibile da raggiungere, è quello di recuperare terreno in classifica fino a giugno per rientrare tra i migliori 4 italiani e garantirsi la possibilità di giocare le Olimpiadi di Parigi.

Matteo non ha punti da difendere ed è già rientrato tra i primi 100 del ranking mondiale Atp. Dalla capitale spagnola, dal 22 aprile, tenterà di riprendere la scalata.