Matteo Berrettini svela su cosa vuole migliorare: "Non ci facevamo molta attenzione"

Il poco tempo a disposizione per recuperare le forze e trasferirsi dal Marocco al Principato di Monaco ha influito e non poco sulla sua prestazione. Matteo Berrettini è uscito sconfitto dalla sfida d'esordio nel Master 1000 di Monte-Carlo, cedendo al serbo Miomir Kecmanovic per via anche della stanchezza.

Il giocatore italiano ha analizzato il match in un'intervista rilasciata a Sky Sport: "Ovviamente è una partita difficile per fare delle considerazioni, perché c'è stato troppo poco tempo per prepararla.

Sono passato da quasi 40 gradi a 1000 metri di altura al livello del mare con la pioggia, è stato molto complicato. Miomir ha giocato una partita buonissima, ha sbagliato tre palle e per caratteristiche è un giocatore che può darmi fastidio.

Tante condizioni contro di me però esco comunque a testa alta: mi sarebbe piaciuto avere comunque più tempo, fare un torneo migliore qui perché è pieno di italiani e mi ha fatto questo regalo di darmi una wild card.

Ci tenevo particolarmente, ho provato il meglio di quello che si poteva fare" ha dichiarato.

Le parole di Matteo Berrettini

'The Hammer' è poi tornato a parlare della fase passata ai box causa infortunio: "A livello psicologico è stato un periodo complesso: ci sono stati momenti in cui mi sono chiesto se sarei stato in grado di tornare a quel livello per competere con i migliori.

Dopo mesi, anche con il lavoro insieme al mio nuovo team, ho acquisito un sacco di fiducia. Ho ritrovato delle energie che non pensavo di avere più". Sugli aspetti su cui lui e la squadra hanno puntato gli occhi: "Ci sono tante cose su cui migliorare e stiamo lavorando in questo senso.

Ci stiamo concentrando in generale sull'elasticità del gioco, cercare di essere più leggeri possibili in campo e far sì che la palla viaggi senza troppa fatica. Non è che ci pensavamo prima, però non ci facevamo così tanta attenzione.

È un cambiamento drastico, ho modificato leggermente già qualcosa (l'apertura del dritto ha rivelato come esempio). Tutti i ragazzi mi stanno dando tantissima fiducia e io in loro". Poi ha raccontato una scena divertente che è accaduta: "Mi sono beccato con Vincenzo (Santopadre) mentre stavo facendo riscaldamento. Ci siamo beccati per caso. È bellissimo vedere che per fortuna il rapporto rimane intatto".