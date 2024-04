Matteo Berrettini racconta il suo momento buio: "Faticavo ad alzarmi dal letto"

Non ce l’ha fatta Matteo Berrettini a superare il primo turno a Monte-Carlo. Miomir Kecmanovic lo ha battuto senza troppe difficoltà con il risultato di 6-3 6-1. Per il tennista romano è una sconfitta dal sapore non troppo amaro dato lo splendido traguardo raggiunto pochi giorni fa a Marrakech.

Un titolo che mancava da quasi due anni e che ha cercato con tutte le sue forze, dopo aver passato un periodo per lui molto difficile lontano dai campi da gioco. La sua stagione è appena iniziata. Terminata la breve esperienza nel Principato di Monaco, l’azzurro preparerà nel miglior modo possibile due eventi per lui molto significativi, Roma e il Roland Garros.

E’ di poche ore fa la notizia della Wild Card che riceverà nel torneo di casa, che negli ultimi anni non lo ha visto presente. L’ex numero sei al mondo si è aperto, come mai prima d’ora, nella nuova serie originale Red Bull., di nome Zeta.

Il suo momento peggiore, spiega, è avvenuto in seguito all’infortunio rimediato allo Us Open 2023: “E’ stato il momento più difficile, durante il quale ho sentito che il serbatoio si era completamente svuotato e che facevo veramente fatica ad alzarmi dal letto la mattina.

A un certo punto ho detto: adesso faccio solo le cose che mi va di fare. Ho dovuto prendermi cura di me stesso”. , ha rivelato.

La rinascita di Berrettini

Berrettini si è poi esposto, indicando i suoi avversari preferiti: “Sono sempre rimasto particolarmente impressionato quando ho giocato con Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Ogni volta che li sfidavo, loro mi studiavano, si adattavano al mio gioco e prendevano le contromisure. Avere la possibilità di allenarsi con loro, ma anche con i ragazzi italiani è molto importante, ci si motiva e migliora a vicenda.

E’ forse anche questo il segreto del boom nel nostro paese di questo sport. La vittoria in Marocco ha regalato a Matteo una nuova consapevolezza, che si porterà stretta nelle prossime settimane: “Tutto questo lavoro che ho fatto su me stesso mi dà la forza di dire che sicuramente ci saranno momenti difficili, momenti tristi.

Però, l’importante era ripartire con un’energia migliore rispetto al passato e ritrovare gioia ed eccitazione per un evento che sta arrivando e non il terrore di dire: ‘adesso succederà qualcosa…’”